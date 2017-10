Choc a Cagliari, in Sardegna, dove nel primo pomeriggio di domenica 8 ottobre un ragazzo di 20 anni è morto investito da un treno mentre attraversava i binari lungo il tratto ferroviario Macomer-Cagliari, in direzione del capoluogo sardo. Tutta la circolazione è interrotta dalle 16:00. Sul posto stanno ancora operando i carabinieri della Compagnia di Villacidro, per ricostruire la dinamica della tragedia. Il giovane, stando alle prime indiscrezioni, avrebbe attraversato improvvisamente i binari, senza dare il tempo al macchinista di frenare. A bordo del convoglio, il regionale Trenitalia 26881, costituito da una singola unità, quindi motrice e carrozza passeggeri, c'erano circa 46 persone.

Al momento, tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, compresa quella del suicidio, per cui il ragazzo potrebbe essersi gettato da solo sulle rotaie. Ma il condizionale è d'obbligo e bisognerà aspettare le prossime ore per avere notizie più certe sull'accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Gavino, i sanitari del 118 e il personale Ferrovie della Sardegna.