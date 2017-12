Tragico incidente stradale nella notte nell’hinterland di Cagliari. Un ragazzo di ventiquattro anni, Simone Meloni, è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un pilone del cavalcavia. L’incidente mortale è avvenuto sulla nuova Ss 554, in territorio del comune di Quartucciu. Intorno alle 3 del mattino la Polizia stradale, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 sono intervenuti per la chiamata di un automobilista che segnalava un’auto che si era schiantata contro un pilone del cavalcavia. Si trattava di una Fiat Punto bianca: all’interno del veicolo c’era il cadavere del giovane, originario di Quartu Sant’Elena. I soccorritori del 118 non hanno potuto far nulla per il ventiquattrenne se non constatare il decesso sul posto. Adesso la Polizia stradale sta lavorando nel tentativo di ricostruire la dinamica del tragico incidente. Stando alla primissima ricostruzione non si esclude l'ipotesi che il gesto sia stato volontario.

I familiari lo stavano cercando da diverse ore – La vittima avrebbe percorso un tratto della vecchia 125, prima dello svincolo per la nuova statale 554 in territorio di Quartucciu, a tutta velocità finendo contro un pilastro con la sua Punto. Da quanto emerso, inoltre, il ventiquattrenne dopo il pranzo di Natale si era allontanato a bordo della propria auto e i familiari lo stavano cercando da diverse ore. Secondo alcune ricostruzioni del quotidiani locali, il ragazzo avrebbe anche fatto sapere alla ex compagna da cui aveva avuto due figli di volersi togliere la vita. Saranno ora gli agenti della Stradale a dover chiarire se sia stato davvero un gesto volontario o un tragico incidente stradale. Intanto la salma del ragazzo è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Quartu: sarà il magistrato a decidere se siano necessari gli accertamenti medico legali per chiarire quanto è accaduto.