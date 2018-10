All'apparenza era sembrato un banale incidente come tanti altri di cui probabilmente era stato vittima nella sua ultra decennale carriera di pompiere ma in poche ore le sue condizioni si salute sono peggiorate repentinamente fino a portarlo alla morte. È la tragedia di Pietro Vella, vigile del fuoco 61enne in servizio a Palermo, deceduto nelle scorse ore all'ospedale Civico del capoluogo siciliano dove era stato portato e ricoverato a seguito di una caduta per le scale all'interno della caserma dei pompieri di via Scarlatti dove era in servizio. L’incidente si era verificato durante il turno di lavoro di martedì ma inizialmente neanche lui aveva dato troppo peso a quella rovinosa caduta dalla scala a pioli in un magazzino. Poi l'improvviso peggioramento e il ricovero nel reparto di Medicina d'urgenza e infine l'inatteso peggioramento che ha portato al suo decesso mercoledì sera.

Al 61enne i medici hanno riscontrato diverse frattura alle costole e lesione ai polmoni ma prima del peggioramento Pietro non aveva mai perso conoscenza. La notizia del suo decesso ha lasciato sconvolti parenti amici e i tanti colleghi che lo hanno incrociato durante la sua carriera da pompiere. “Tutte le volte che costretti a dare la perdita di un collega, siamo presi da profondo dolore. Stavolta oltre al dolore,vi è in me tanta tristezza e rabbia. Ieri sera intorno alle 20, ricevevo un messaggio dall’amico Pietro Vella, che mi diceva che era ricoverato, causa un incidente avvenuto durante le ore lavorative, gli davo quei consigli che si possono dare in questi casi, finivamo la chiamata dopo le 20, con tranquillità e serenità. Stamattina arriva una notizia che Pietro era deceduto" ha raccontato un suo ex collega in pensione

Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati nella pagina Facebook dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Palermo. "Sei stato un piccolo pilastro della nostra infanzia, un "signore", buono sempre con il sorriso, sempre pronto a dare conforto.. oggi il mondo è più triste sapendo che non ci sei più", ha scritto ricordandolo un collega. "Quando è crudele il destino. Caro Pietro, ricorderò di te nei tanti anni passati insieme, il tuo sorriso, la tua disponibilità" ha scritto un altro. E ancora "Pietro ho avuto l'onore di lavorare al tuo fianco e ho capito quanto eri speciale e soprattutto per bene . Nel magazzino del cielo troverai tanti amici, colleghi. Pregate per coloro che sono rimasti a prestare la loro opera in terra".