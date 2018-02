La madre l'aveva lasciata per pochi minuti da sola a giocare nel giardino di casa, credendo fosse al sicuro, ma la piccola di due anni si è allontanata improvvisamente di qualche metro, attirata dalla piscina, ed è finita inevitabilmente in acqua senza che nessuno se ne accorgesse in tempo, perdendo la vita. È accaduto mercoledì scorso in un'abitazione del sobborgo di Ipswich, a Racevie, nel Queensland, in Australia. A scoprire la piccola esanime e a faccia in giù nella piscina è stata la stessa madre che poi ha chiamato i soccorsi sanitari. Nonostante i tentativi di rianimazione e il successivo trasporto in ospedale, per la bambina però non c'è stato nulla da fare

La piccola Aliyana Caplin, di due anni, è morta dopo una settimana di ricovero all'ospedale pediatrico di Brisbane senza più riprendere conoscenza. Secondo una successiva inchiesta delle autorità locali, decisivo per la tragedia il fatto che il cancello della piscina di casa era stato sbloccato e lasciato aperto per permettere ai cani della famiglia di rinfrescarsi durante la stagione calda. La mamma della bimba credeva fosse chiuso e l'aveva lasciata libera di scorrazzare. Una tragedia immane per la famiglia che credeva di aver superato un momento difficile dopo che la bimba aveva avuto seri problemi alla nascita ed era sopravvissuta a tre interventi al cervello. Purtroppo Aliyana ha perso questa battaglia finale.