Con il dissesto di molti comuni d'Italia, ormai sono centinaia le strade della Penisola diventate un colabrodo tra buche e voragini che si aprono di continuo. Un vero in cubo per gli automobilisti ma che in alcuni casi può rivelarsi pericolosissimo anche per i pedoni. Purtroppo lo ha scoperto a sue spese Angela, un'anziana donna in visita col marito a Moltedo, frazione di Imperia, che è inciampata su una buca con avvallamento dopo essere scesa dalla macchina guidata dal coniuge, riportando danni gravissimi che l'hanno costretta addirittura su una sedie a rotelle. Per quell'incidente ora il Tribunale ha condannato il comune ligure a pagarle un risarcimento di 44mila euro. "La sentenza, pur se arrivata a distanza di anni, è una piccola consolazione che non lenisce certo le sofferenze patite dalla donna" ha spiegato il suo avvocato.

L'episodio infatti risale a ben sette anni fa ma, come racconta il Secolo XIX, per lungo tempo l’ente si è rimpallato la responsabilità con l’Amat. A causare la caduta della donna infatti non c'era solo la buca ma anche l'oscurità che la nascondeva alla vista. Il lampione più vicino era parzialmente coperto da un albero, rendendo impossibile accorgersi in tempo della fessura nel terreno. A causa della caduta la donna ha subito danni permanenti alla spina dorsale e da allora per lei è iniziato un lungo e doloroso calvario fatto di visite e operazioni che però alla fine non sono riuscite a evitare che finisse su una sedie a rotelle.