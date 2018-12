in foto: Martha Erika Alonso (Instagram).

La vigilia di Natale è finita in tragedia per la governatrice messicana Martha Erika Alonso, dello stato di Puebla, e suo marito, il senatore federale Rafael Moreno: l'elicottero sul quale stavano viaggiando è precipitato nella zona di Huejotzingo, a una trentina di chilometri dall’aeroporto della città di Puebla, da dove era decollato poco prima. Nello schianto, avvenuto per cause che sono ancora in via di accertamento, sono deceduti anche due piloti e un terzo passeggero.

La donna, 45 anni, era stata eletta lo scorso luglio, ma si era insediata ufficialmente circa due settimane fa, a capo dello stato di Puebla, succedendo a suo marito Moreno, in carica dal 2011 al 2017, prima che quest'ultimo intraprendesse la corsa per la leadership nazionale del partito di Azione nazionale. La coppia era molto conosciuta nel Paese sudamericano: molto attivi sui social network, dove avevano centinaia di migliaia di seguaci e considerati una delle coppie più glamour del mondo politico, erano anche molto presenti nelle trasmissioni televisive. Nel suo ultimo tweet, postato poche ore prima dell'incidente, la governatrice aveva rivolto un messaggio di auguri alle famiglie del suo territorio: "So che nel 2019 ci aspettiamo grandi sfide, ma insieme possiamo far in modo che sia un anno di prosperità e di pace per lo Stato", aveva detto.

Il presidente del Messico Andrés Manuel Lopez Obrador ha anche chiesto alle autorità federali del volo di investigare sulle cause della tragedia. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine, anche l'ombra del complotto. Il fatto che Alonso sia morta soltanto due settimane dopo il suo insediamento ufficiale a governatrice di Puebla, dopo che un tribunale elettorale ha dovuto convalidare i risultati mesi dopo il voto tra accuse di frode e polemiche, per alcuni pare non sia casualità. Anche perché in Messico sono molti i politici rimasti vittime di incidenti aerei: è successo nel 2008, quando perse la vita l'allora ministro dell'Interno Juan Camilo Mourino, e poi tre anni dopo la stessa cosa si verificò al suo successore Francisco Blake, che morì insieme ad altre sette persone a bordo dell'elicottero sul quale si trovava.