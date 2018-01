“Ero al lavoro, fermo in sosta a Conegliano, quando improvvisamente sono caduto”. Inizia così il racconto di Carlo Tornese, un trentottenne di Treviso autista della Mom, che l’11 novembre scorso ha perso i sensi mentre apparentemente non aveva alcun problema di salute. È caduto a terra mentre si trovava fermo col suo autobus e, considerata anche la sua età non avanzata, quel malessere gli è sembrato tanto inspiegabile da spingerlo a sottoporsi a una serie di accertamenti. A raccontare la sua storia è il quotidiano Il Gazzettino. Gli accertamenti clinici hanno portato a una terribile diagnosi per Carlo: grazie a quella improvvisa caduta, il trentottenne ha scoperto di avere un tumore al cervello. Non c’era più tempo da perdere e infatti già a metà dicembre l’uomo si è sottoposto a tre interventi chirurgici nel giro di cinque giorni. Ma fortunatamente adesso sta lentamente riprendendo in mano la sua vita.

A operarlo è stata l'equipe medica dell'unità di Neurochirurgia del Ca' Foncello, diretta da Giuseppe Canova. Medici che Carlo non fa che ringraziare per quanto hanno fatto per lui. Come scrive ancora Il Gazzettino, nel giorno dell'Epifania l'uomo si è presentato in reparto e ha consegnato a ognuno dei medici un piccolo pensiero e ha già fatto sapere che appena possibile si farà spedire dalla Campania, sua regione d’origine, un po’ di prodotti tipici da regalare a quelli che gli hanno salvato la vita.