È finita in tragedia una lite scoppiata domenica scorsa a Villagrande di Montecopiolo, nella provincia di Pesaro-Urbino. Una lite tra un uomo di settantatré anni e l’autista poco più che quarantenne di un pullman di una ditta privata. Il primo è morto dopo due giorni e mezzo di agonia, il secondo è indagato per omicidio colposo. La vittima è un anziano di Rimini: secondo una prima ricostruzione potrebbe essere morto a seguito della caduta, avvenuta nella colluttazione proprio con l’autista del pullman. Sul caso indaga la procura di Urbino. A ricostruire la vicenda è Il Resto del Carlino. Tutto è accaduto domenica mattina durante una sosta nel piazzale di Villagrande di Montecopiolo e il motivo della lite scoppiata tra l’autista del pullman e uno dei passeggeri non è ancora chiaro.

Ancora da chiarire con esattezza quanto accaduto tra la vittima e l'autista del pullman – Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano e ancora tutta da accertare, l’anziano – che insieme ad altre persone si apprestava a raggiungere l'Eremo di Montecopiolo – avrebbe prima inveito e sputato contro l’autista per poi andargli incontro, con fare aggressivo. L’autista avrebbe cercato di difendersi allungando una mano e durante la discussione l’uomo sarebbe caduto all’indietro, battendo violentemente la testa a terra e perdendo conoscenza. I presenti, compreso l’autista del pullman, hanno subito chiamato i soccorsi e un’ambulanza intervenuta sul posto ha portato il settantatreenne all’ospedale di Urbino, dove è poi morto martedì mattina. La Procura ha disposto per le prossime ore l’autopsia sul corpo. Servirà a capire esattamente le cause della morte ed eventualmente stabilire le responsabilità dell’indagato.