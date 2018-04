Tragedia sfiorata a Novara dove una ragazzina di 13 anni è volata giù dalla finestra della sua abitazione al quarto piano di un palazzo mentre era intenta a giocare con i suoi pupazzi in camera. Nonostante il terribile volo nel vuoto di una decina di metri, la ragazzina fortunatamente si è salvata anche se ha riportato diverse ferite gravi che la obbligheranno a rimanere in ospedale per lungo tempo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che la 13enne stesse giocando con dei peluche quando uno di questi è volato via dalla finestra. Per afferrarlo si è butta in avanti d’istinto ma si è sporta troppo ed ha perso l'equilibrio cascando di sotto.

Per fortuna il volo è stato attutito e nell’impatto con il suolo non ha picchiato la testa. Immediato l'arrivo dei soccorsi, che hanno trovato la ragazzina ancora cosciente. Immobilizzata e trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Novara, viste le sue condizioni è stata poi trasferita all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, dove è tutt'ora ricoverata in gravi condizioni anche se fortunatamente non è in pericolo di vita. L'episodio nei giorni scorsi in un palazzo del quartiere Sant’Agabio dove la 13enne abita con la famiglia. Nell'impatto la ragazzina ha riportato diverse fratture tra cui quelle più gravi al bacino e alle gambe. Come accertato dai carabinieri, al momento del fatto la 13enne si trovava in casa con il fratello minore e la baby sitter, ma non è stata aperto alcun fascicolo per negligenza.