Appartiene ad Annamaria Tabellione il corpo senza vita trovato sulla spiaggia di Termoli (Campobasso), all’altezza del lido “La Lampara”. La donna, cinquantacinquenne di Musellaro di Bolognano, nel Pescarese, era scomparsa da giorni: il marito e i due figli avevano denunciato di non avere più sue notizie dall’alba di venerdì 9 febbraio. Annamaria, secondo quanto denunciato dai parenti, alle 4.30 del mattino si era allontanata da casa a bordo della sua auto, una Renault Clio vecchio modello rossa, col cellulare che risultava spento, i documenti ed effetti personali. Del caso si stava occupando anche la trasmissione televisiva di Rai3 “Chi l’ha visto?”. Nel pomeriggio di martedì la drammatica scoperta sulla spiaggia molisana. Ad avvistare il corpo senza vita della donna – completamente vestito ma con gli indumenti bagnati – è stato un passante che stava camminando sulla spiaggia e che immediatamente ha dato l’allarme.

Il cadavere di Annamaria riconosciuto dai familiari – Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise, la Polizia di Stato, gli ufficiali della Capitaneria di porto. Le indagini sono condotte dal vice questore Vincenzo Sullo e coordinate dal Procuratore capo di Larino Antonio La Rana. La salma, composta nell'obitorio del San Timoteo in serata, è stata sottoposta a ricognizione cadaverica e intorno alle 21, all'arrivo dei familiari della donna scomparsa dal Pescarese, si è sciolto ogni dubbio sulla sua identità. Da quanto emerso, il cadavere non presenterebbe lesioni o segni di violenza e non è in stato di decomposizione. “È sempre stata una persona equilibrata e molto tranquilla, spero si tratti di un errore e che non sia lei”, aveva commentato il sindaco di Bolognano, Silvina Sarra, sull'ipotesi che il cadavere rinvenuto sulla battigia di Termoli potesse essere quello di Annamaria.