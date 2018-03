Potrebbe essere di Paola Gambino il corpo di donna trascinato dalla corrente sulla costa francese e ritrovato poche ore fa. Paola, cinquantacinque anni, è scomparsa da Bordighera, in provincia di Imperia, lo scorso 23 marzo, lasciando a casa il cellulare, l'auto, la bicicletta e lo scooter. La sua assenza è stata notata l'indomani, quando l'imprenditrice non si è presentata al suo bed & breakfast dove ogni mattina serve la colazione. A dare l'allarme è stato il figlio della donna che, dopo aver sporto denuncia, ha mobilitato la piccola comunità di Bordighera presente sui social network, dove ha rivolto un appello a chiunque avesse notizie di sua madre.

La scomparsa

Separata, Paola vive sola in un appartamento in via dei Pescatori, dove ha lasciato il telefonino la cui ultima chiamata in uscita risale proprio alla sera di venerdì. Dal primo momento è apparsa remota l'ipotesi di un allontanamento volontario. Paola, infatti, accudisce alcuni parenti anziani ed è legatissima alla famiglia e al suo adorato gatto. Il fatto, inoltre, che abbia lasciato sotto casa tutti i mezzi che utilizza abitualmente per spostarsi, ha contribuito a far temere che non si tratti di un allontanamento spontaneo.

La traccia

Le ricerche si sono attivate immediatamente con le squadre della protezione civile, i sommozzatori e i cani molecolari, estendendosi su tutto il territorio della cittadina ligure. Unico indizio, quello trovato dal cane Gringo, in forza all’unità cinofila dei carabinieri di Firenze. Durante le ricerche, il cane poliziotto ha ha continuato a ‘indicare' lo stesso punto: la scogliera della “Capannina” sulla spiaggia dell’Arziglia. A breve dovrebbero giungere riscontri riguardo all'identità del corpo emerso dalle acque sulla costa francese. Ad attendere notizie di Paola, a casa, ci sono l’ex marito Giorgio Bonavia e i figli Riccardo e Andrea, 24 e 17 anni.