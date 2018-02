Sarebbe stata trovata una copia di ‘Mein Kampf’ di Adolf Hilter in una delle case perquisite nel Feltrino, in provincia di Belluno. Le autorità sono ancora sulle tracce di Erostrato, dal nome del pastore greco antico che, per immortalare in qualche modo il suo nome, incendiò e distrusse il celeberrimo tempio di Artemide, una delle sette meraviglie del mondo antico. In realtà, però, in questo caso tratta solo di un semplice squilibrato, conosciuto anche l'unabomber delle caramelle, per le modalità con cui ha già provato a colpire i più piccoli e indifesi in maniera tanto viscida quanto deleteria. Non solo. Il mitomane avrebbe anche incendiato case, imbrattato i muri con svastiche, insultato gli ebrei e mandato false lettere all’antrace.

Tre indagati nella caccia a Erostrato.

L’ultimo aggiornamento riguarda l’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone: due uomini e una donna. Non si esclude che facciano parte dello stesso nucleo familiare. Durante le perquisizioni dei giorni scorsi nel comune di Cesiomaggiore e nei limitrofi sono stati sequestrati vari oggetti tra cui dei computer. Il materiale sarà analizzato dai Ris di Parma. Le ipotesi di reato contestate sono molteplici: si va dal procurato allarme, per le lettere, alla tentata estorsione, per il sacchetto di caramelle con gli spilli nel cortile dell’asilo di Cergnai. Ma si parla anche di danneggiamento aggravato, per la vernice sui muri del cimitero, dei magazzini comunali e delle chiesette di Cesio, e di incendio doloso, per il fuoco appiccato alla legnaia di Morzanch (Cesiomaggiore) e al deposito di Norcen (Pedavena).

Le indagini.

Il procuratore della Repubblica Paolo Luca e il sostituto Simone Marcon hanno disposto le perquisizioni nei giorni scorsi. Sarebbe stato sequestrato diverso materiale le indagini: computer e telefonini cellulari, un certo numero di libri e anche cancelleria, tra penne e fogli a quadretti. Prosegue anche la perizia calligrafica sulle lettere che sono state inviate al sindaco di Cesiomaggiore, alla redazione di una testata locale, alle scuole medie di Cesiomaggiore e all’asilo di Cergnai nel comune di Santa Giustina.