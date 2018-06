Avere una paura folle dei ragni e ritrovarsi con uno di essi in casa non è facile e spesso porta a fare gesti anche inconsueti pur di liberarsene. Lo sa bene una 22ene studentessa britannica Demi Sweeney che, non sapendo a chi rivolgersi per un aiuto immediato, ha pensato bene di ordinare del cibo a domicilio per poi chieder al fattorino di rimuovere l'animale molesto. La singolare vicenda in un appartamento per studenti universitari nelle West Midlands. "Mi sono svegliata verso le 10 e, mentre uscivo dalla mia camera, ho notato un enorme ragno nell'angolo del corridoio vicino alle scale e ho iniziato a farmi prendere dal panico" ha raccontato la giovane ai giornali britannici.

"Ho telefonato agli amici della zona ma nessuno poteva venire, poi ho cercato un modo per sbarazzarmene senza avvicinarmi troppo ma non sono riuscita a farlo, quindi mi è venuto in mente di ordinare del cibo per avere così un fattorino pronto a rimuoverlo" ha ricostruito la 22enne che ha anche scattato una foto del fattorino con ancora il casco in testa alle prese con il ragno. "Del resto avevo anche fame e sete a quel punto perché non potevo andare al piano di sotto a prendere da mangiare perché il ragno stava bloccando la mia uscita" si è giustificata la studentessa. "Per ironia della sorte, quando è arrivato il ragazzo mi ha detto che anche lui aveva paura dei ragni, ma dopo averlo implorato ci ha provato e si è sbarazzato di lui. L'ho ringraziato 50 volte, è stato un vero eroe per la mia vita!" ha concluso la giovane