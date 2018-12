Paura stamattina in autostrada per uno scontro tra tifosi, che fortunatamente non ha provocato feriti. Coinvolti nello scontro, secondo quanto reso noto dalla polizia, supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman diretti a Roma e a Napoli. Ci sono stati spintoni e pugni nell’area Chianti dell’A1 a Firenze ed è stato lanciato anche un sasso che ha rotto il vetro di un terzo pullman di tifosi granata diretti a Roma per la partita con la Lazio, totalmente estranei alla rissa. “Stavamo aspettando gli ultimi amici per ripartire quando siamo stati investiti alle spalle da una sassaiola da parte dei tifosi del Bologna – ha detto un testimone a La Stampa -, in tanti anni di trasferte non ci era mai capitata una cosa del genere, siamo sempre stati un gruppo tranquillo. Abbiamo avuto paura, il pullman è danneggiato, per fortuna siamo riusciti a riprendere il viaggio verso Roma”. I vetri rotti sono stati "riparati" con dei cartoni per poter riprendere il viaggio. I bus degli ultrà coinvolti si sono poi allontanati: quello dei bolognesi è stato intercettato dalla polstrada in A1 nell'Aretino. Sull’episodio indaga la Digos.

Dura condanna del ministro Salvini – “Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero”, il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini riguardo la rissa con lancio di sassi sull'autostrada A1 contro un pullman di tifosi del Torino diretti a Roma.