Attimi di paura nel primo pomeriggio di venerdì a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, quando uno scuolabus con a bordo diversi bambini dell'asilo è improvvisamente sbandato andandosi a schiantare contro il muro di una casa, sfondandolo. Per alcuni minuti si è temuto il peggio perché nell'impatto diversi piccoli a bordo sono stati sbalzati dai sedili e sono rimasti feriti, ma fortunatamente alla fine nessuno ha subito lesioni gravi. Lo spavento però è stato tanto. Sul posto son subito accorsi i sanitari del Suem 118 che hanno provveduto ad accompagnare in pronto soccorso tre bambini e un’accompagnatrice, anche lei ferita, mentre un altro bambino sarebbe stato accompagnato dai genitori in ospedale per precauzione.

Come raccontano le cronache locali, lo scuolabus stava riportando a casa dopo la scuola una quindicina di bambini di due asili della zona: la scuola materna "Monumento ai caduti" e la scuola dell'infanzia "Tullia Cortesi" di Lorenzaga di Motta. Il pulmino sembra fosse appena ripartito dopo la sosta a Motta di Livenza, intorno alle 15.15, quando ha sbandato, finendo letteralmente nell'edificio che è stato danneggiato visto che nell’impatto il mezzo ha sfondato parte del muro. Secondo il quotidiano locale Il Gazzettino, a causare l'improvviso sbandamento dello scuolabus sembra sia stato un gatto che avrebbe improvvisamente tagliato la strada al mezzo.