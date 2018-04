Presa di mira e bullizzata per lungo tempo solo perché vergine e desiderosa di rimanere tale fino al matrimonio. È la storia di una giovane cheerleader statunitense, la 27enne Kristan Ann Ware, che ora ha deciso di denunciare la squadra di football americana con cui lavorava. Secondo il suo racconto, tutto sarebbe iniziato quando si è diffusa la notizia che lei era ancora vergine, a questo punto sarebbe stata affronta con il leader del tema di cheerleader che avrebbe preteso da lei un rapporto dettagliato sulle sue attività sessuali per capire il motivo per cui era ancora vergine. La signora Ware ha lasciato al squadra dopo tre anni, sostenendo che durante uno spostamento il pullman è stata oggetto di continue molestie per la sua verginità.

La ragazza sarebbe stata spinta a rendere pubblica la sua scelta di verginità dalle continue insistente del team. Kristan ha dovuto ammettere che stava aspettando per la sua prima volta fino a quando non fosse stata sposata a causa delle sue credenze religiose. La 27enne ha spiegato alla BBC che la sua denuncia, che è stata presentata nei giorni scorsi alla Commissione della Florida sulle relazioni umane, non dovrebbe essere interpretata erroneamente come un attacco alla squadra di football americano. "Non sono contro di loro, voglio solo renderlo un posto migliore per le cheerleader", ha detto in un'intervista telefonica venerdì. La dirigenza della squadra dal suo canto ha spiegato di essere venuta a conoscenza dell'incidente con le cheerleader che non soddisfaceva gli standard del gruppo. "Abbiamo immediatamente affrontato il problema e rimproverato il supervisore, che successivamente si è scusato con l'intera squadra" hanno spiegato.