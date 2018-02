Episodio di bullismo ad Augusta, in provincia di Siracusa, dove una ragazza di 12 anni è finita in ospedale dopo essere stata colpita al volto con un pugno, secondo la denuncia della vittima, da un compagno di classe. L'aggressione è avvenuta nella stessa scuola media frequentata dai due giovani, dove il ragazzo avrebbe accusato la coetanea di essere "grassa", prima di sferrarle un pugno alla presenza degli altri compagni di classe e di una maestra di sostegno. È stata proprio la docente a prestare le prime cure e ad avvisare la madre della giovane e i carabinieri. La vittima è stata poi trasportata al pronto soccorso del vicino ospedale di Augusta.

Grazie alla denuncia, i Carabinieri hanno potuto identificare le parti in causa e raccogliere le testimonianze di chi ha assistito all'accaduto. Secondo quanto depositato, l'aggressore si sarebbe reso protagonista anche in passato di aggressioni verbali e minacce, prendendo sempre a pretesto le presunte forme abbondanti della vittima. I militari hanno poi informato la Procura dei minori di Catania, mentre la posizione del ragazzo è ora al vaglio degli inquirenti. Nell'attesa che la giustizia faccia il suo corso, i Carabinieri hanno proposto all'Istituto scolastico di tenere alcuni incontri con le singole classi proprio per trattare direttamente con gli studenti il tema del bullismo.