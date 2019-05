in foto: foto d’archivio

Cosparsa di cherosene e avvolta dalle fiamme che il suo stesso padre aveva appiccato per punirla di aver sposato l'uomo che disapprovava. Così è morta Rukhmini, 19 anni, giovanissima neosposa di Mangesh Ransing, 23, suo marito, anche lui vittima della rabbia del suocero. Lei non ce l'ha fatta, lui lotta invece tra la vita e la morte e tutto è avvenuto ad Ahmednagar Nighoj, un villaggio del Maharasthra, nel cuore dell'India, dove i fatti sono andati in scena al ritorno dei due sposi nel villaggio dopo le nozze proibite. Secondo la ricostruzione di Vijaykumar Botre, l'ufficiale di polizia locale che ha indagato sul caso, sarebbe stato il padre della ragazza ad appiccare deliberatamente le fiamme sulla coppia, come punizione per aver disobbedito.

Il matrimonio era stato osteggiato da entrambe le famiglie perché i due ragazzi appartenevano a due caste diverse, socialmente incompatibili. È stato, però, il padre di Rukhmini, in concorso con i due fratelli della ragazza, ad agire, la notte del 1 maggio 2019. La coppia di giovani sposi è stata soccorsa dai vicini di casa, che hanno immediatamente accompagnato le vittime all'ospedale di Pune, dove la ragazza è morta nella notte, mentre il suo sposo è ricoverato in gravi condizioni, con ustioni sul 70 per cento del corpo. Per lui, tuttavia, ci sono buone possibilità di recupero. Rukhmini e Mangesh Ransing, si erano sposati di nascosto, sei mesi fa. Il sistema delle caste, in India, divide rigorosamente la popolazione in categorie sociali nettamente gerarchizzate.