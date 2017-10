La polizia australiana è finita nell’occhio del ciclone a seguito della diffusione su Facebook di un video che sta facendo molto discutere. Nel filmato si vede l’agente del Queensland, intervenuto con alcuni colleghi a Murgon, cittadina a 270 chilometri a nord-ovest di Brisbane, perché chiamati per schiamazzi in strada, far degenerare un semplice controllo in rissa. Il sergente Gregory Kapernick, perde il controllo, apparentemente, senza motivo e arrivare ad aggredire anche una ragazzina.

Le immagini sono state pubblicate sul profilo di Tayla Hillier, una donna che scrive di essere stata presente all'accaduto; in poche ore, hanno superato il mezzo milione di visualizzazioni e raccolto migliaia di commenti di australiani indignati per il comportamento di un appartenente alla polizia. "Disgustoso pensare che questo è il modo in cui la nostra polizia locale, che dovrebbe aiutarci, tratta la nostra comunità e in particolare i bambini", sono le parole che presentano il filmato di denuncia, condiviso sul social network oltre 3mila volte.

Un portavoce della Polizia del Queensland ha dichiarato a Daily Mail Australia: "La polizia è stata informata dell'incidente e la questione è stata riferita al comando degli standard etici. Poiché la questione è oggetto di un’inchiesta interna, sarebbe inopportuno non commentare ulteriormente”.