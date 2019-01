Dramma familiare nelle scorse ore nel Brindisino dove un uomo ha sparato alla moglie e si è poi suicidato subito dopo rivolgendo contro se sesso l'arma, un fucile a canne mozze in suo possesso. Contrariamente a quanto era emerso nei primi minuti dopo la tragedia, la donna è rimasta ferita in maniera gravissima ma è viva mentre l'uomo è morto sul colpo La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di lunedì, intorno alle 13.30, in un casolare nelle campagne tra le cittadine di Carovigno ed Ostuni, nel nord del Salento, in provincia di Brindisi. Secondo le primissime informazioni, il dramma si sarebbe consumato al culmine di una violenta lite scoppiata poco prima tra i due coniugi anche se al momento si ignorano i motivi determinanti dietro l'accaduto e non si conoscono altri dettagli sulla dinamica della tragedia. All'arrivo dei soccorsi, la donna era ancora viva ed è stata trasportata d'urgenza prima a Ostuni e poi all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è attualmente ricoverata in condizioni disperate, mentre per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Ad aprire il fuoco è stato un uomo di 75 anni, Salvatore Natola residente a Carovigno con la moglie, la 57enne Maria Franca Colucci. A quanto si è appreso, dopo aver fatto fuoco contro la consorte, credendo di averla uccisa, l'uomo si sarebbe adagiato sul letto prima di uccidersi puntandosi lo stesso fucile al volto. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni e successivamente gli agenti della Polizia di Stato di Ostuni che hanno immediatamente avviato una indagine per ricostruire i fatti.