Continui abusi sessuali e maltrattamenti sulla compagna e sui figli piccoli, entrambi minori di quattordici anni. I Carabinieri della Stazione di San Vito dei Normanni (Brindisi) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di cinquantacinque anni del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti dei figli minorenni e della compagna, una donna straniera un anno più giovane di lui. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, Manuela Pellerino. A denunciare il cinquantacinquenne pugliese è stata la compagna, che ha trovato il coraggio di raccontare i soprusi commessi dall’uomo nei confronti suoi e dei loro bambini, come confermato da ripetuti accertamenti psicosanitari effettuati dagli enti preposti.

Le violenze andavano avanti da molto tempo – La compagna dell’arrestato sarebbe stata vittima di una serie reiterata di episodi vessatori e umilianti già a partire dall’estate del 2016: in particolare la donna ha detto di essere stata costretta dall’uomo a compiere e subire per lungo tempo atti sessuali, che in alcuni episodi erano rivolti anche e talvolta contemporaneamente ai figli. Il contesto in cui sono maturati i maltrattamenti è caratterizzato da un forte disagio sociale, ragione per cui i bambini sono ora seguiti dal servizio di neuropsichiatria infantile. L’uomo è agli arresti domiciliari e non può comunicare per via telefonica o telematica con nessuno. La donna intanto ha abbandonato la casa del convivente mentre i due figli sono stati collocati in una struttura protetta e affidati alle cure dei servizi sociali.