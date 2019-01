Drammatico incidente stradale a Mesagne, in provincia di Brindisi, lungo la circonvallazione che collega le provinciali di Latiano con quella di Torre Santa Susanna. La vittima è un 28enne di Mesagne, Resmi Devicienti, che a quanto pare viaggiava in direzione Latiano. L’impatto frontale tra la sua Hyundai Jazz e la una Fiat 500 S di un 36enne di Torre Santa Susanna è stato devastante. Sembrerebbe, da una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, che fosse coinvolta una terza auto della quale al momento non si ha notizia. Il 28enne era da solo in auto. Come da solo viaggiava anche il conducente dell’altra utilitaria, F.D., 36enne nato a Mesagne ma residente a Torre Santa Susanna. Ad avere la peggio è stato Resmi Devicienti.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per evitare la tragedia, il 28enne è morto sul colpo, è rimasto incastrato fra le lamiere. Per estrarre il corpo del giovane dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Bartolomeo Fantasia, che hanno gestito il traffico sulla circonvallazione. Le indagini sono condotte dalla polizia locale che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro mortale e accertare le eventuali responsabilità. Tantissimi i messaggi di cordoglio sul profilo Facebook del ragazzo.