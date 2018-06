Ha trascorso la notte in ospedale, dove è ancora ricoverato, nel reparto di Pneumologia, l'arcivescovo di Brindisi – Ostuni, monsignor Domenico Caliandro: ieri pomeriggio, durante la processione del Corpus Domini, l’uomo di chiesa è caduto da cavallo e ha riportato fratture costali multiple e traumi contusivi multipli. L'incidente si è verificato, davanti agli occhi di centinaia di fedeli, in via Montenegro, discesa che collega piazza Duomo a viale Regina Margherita, pochi istanti dopo l'uscita dalla Curia, intorno alle ore 19 di domenica 3 giugno. La processione sul cavallo parato viene svolta ogni anno a Brindisi in occasione della festa religiosa. Si tratta di un evento molto sentito, una tradizione che vede l’arcivescovo portare il sacramento in groppa ad un cavallo parato. Purtroppo ieri sera qualcosa è andato storto.

Secondo le prime indiscrezioni al vescovo, portato da volontari dell'ordine di Malta, si è sfilata la sella, facendo accasciare su un fianco, fino a terra. Subito soccorso da personale dell'ambulanza, Caliandro, cosciente ma sanguinante dal labbro, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Antonio Perrino, dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti possibili, anche durante la notte. In ospedale dovrebbe restare almeno un paio di giorni per ulteriori esami. La processione è poi proseguita con il Santissimo Sacramento portato a piedi, sotto al tradizionale baldacchino sorretto dai volontari dell’Ordine di Malta, dal vicario della curia, parroco della basilica Cattedrale, don Fabio Ciollaro. Apprensione tra i fedeli, ma quando dall’ospedale sono arrivate le prime – rassicuranti – notizie, un’anziana si è lasciata scappare: “Il Santissimo lo ha miracolato… ma se l’è vista brutta”.