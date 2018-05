Se ne andava in giro con una maglietta con la scritta “pusher” e in effetti quell’"abito" che indossava sembra dire la verità sul suo conto. Sottoposto a un controllo, i carabinieri hanno trovato un bel carico di droga nell’auto dell’uomo. È successo a Brindisi, e il protagonista è un trentatreenne che appunto, alla guida di una Alfa Romeo 147, girava per le strade della città con questa particolare maglietta con la scritta “pusher”. L’auto dell’uomo era stata fermata dai carabinieri per un normale controllo ma il forte odore acre tipico dell'hashish e anche l’atteggiamento nervoso del trentatreenne hanno spinto i militari a far scattare la perquisizione. E così i carabinieri hanno scoperto che nel portabagagli il “pusher” trasportava circa mezzo chilo tra hashish e marijuana, suddivisi in decine di dosi di varie “pezzature” nascoste in una borsa termica.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – In particolare, da quanto emerso, il trentatreenne aveva 350 grammi di marijuana suddivisa in varie buste di plastica e 138 grammi di hashish. Nel vano porta oggetti dell'abitacolo del veicolo, inoltre, è stato trovato un bilancino elettronico di precisione, mentre nelle tasche dei pantaloni l’uomo aveva 130 euro in banconote di vario taglio. I militari hanno trovato anche un dispenser con vari scomparti chiusi con cerniera zip, all'interno dei quali erano custodite 19 dosi di hashish suddivise in varie pezzature e pronte per lo spaccio. Infine, l’uomo aveva oltre mille contenitori in cellophane con chiusura ermetica. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi lo hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da quanto emerso, il trentatreenne verrà anche deferito in stato di libertà per guida senza patente perché non l’ha mai ottenuta.