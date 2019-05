Dramma sfiorato, sabato mattina, a Latiano, nella provincia di Brindisi. Poco prima di mezzogiorno parte del solaio della palestra in ristrutturazione di una scuola elementare è crollato mentre erano in corso dei lavori. Al lavoro c’era un operaio che in quel momento si trovava sul tetto della struttura ed è precipitato. A quanto si apprende, l’uomo è rimasto ferito in modo grave, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’operaio si trovava in cima al cantiere per controllare che le operazioni di colata del cemento andassero come previsto. Il crollo è avvenuto in un edificio che ospita la scuola elementare “Bartolo Longo” di viale Fosse Ardeatine a Latiano. Come ricostruito dai quotidiani locali, alcuni testimoni che risiedono nei paraggi della scuola hanno detto di aver sentito un forte tonfo cui sarebbe seguita subito dopo una fitta nuvola di polvere e calcinacci che si sarebbe levata dall'area della palestra.

In una struttura vicina c'erano alcuni bambini, nessuno è rimasto ferito – Nei pressi del cantiere, in una struttura che si trova vicina alla palestra, c'erano anche alcuni bambini che stavano compiendo attività extrascolastiche con alcuni insegnanti ma nessuno ha subito conseguenze di alcun genere. Per loro, per fortuna, solo tanto spavento e nulla più. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Latiano, gli agenti della Polizia locale e i poliziotti del commissariato di Mesagne, personale sanitario del 118 e ispettori Spesal. L'area in cui si è verificato il cedimento è stata posta sotto sequestro. Gli ispettori Spesal valuteranno ora con l'aiuto dei militari tutti gli elementi necessari a capire se i lavori e i lavoratori rispettassero le norme di legge in materia di sicurezza o se si possa ricercare una qualche responsabilità per l'accaduto.