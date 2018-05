Un agricoltore di 54 anni di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, armato di due fucili calibro 12 regolarmente detenuti, ha cercato di uccidere, dopo averlo inseguito nelle strade del centro della città pugliese, un uomo di 37 anni, sparandogli tre colpi che lo hanno raggiunto alle gambe e alla fronte, ferendolo fortunatamente in modo non grave. La vittima è riuscita a evitare il peggio trovando riparo dietro un muretto.

L'aggressore è stato immobilizzato dai carabinieri di San Vito dei Normanni, attivati dalle segnalazioni telefoniche dei residenti di Ceglie Messapica mentre imbracciava ancora le due armi semiautimatiche, con il colpo in canna e con altre cartucce nei serbatoi. Dopo una negoziazione, i fucili sono stati presi in consegna dai militari che hanno arrestato l'uomo. Il ferito, rintracciato dopo alcune ricerche, è stato accompagnato all'ospedale di Ceglie Messapica dove gli sono state riscontrate ferite multiple da arma da fuoco. Il movente del gesto sarebbe riconducibile a presunti continui atti persecutori commessi dal ferito nei confronti dei familiari del bracciante che dovrà ora rispondere di tentato omicidio, porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e spari in luogo pubblico.