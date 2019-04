Una bambina di appena due anni che camminava da sola per strada. È accaduto sabato pomeriggio a San Pietro Vernotico, nella provincia di Brindisi, e forse è anche grazie a un automobilista di passaggio se alla piccola non è accaduto nulla di brutto. Allarmato, infatti, l’automobilista ha immediatamente allertato i soccorsi quando ha visto che con la bambina non c'era nessun adulto. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, la bimba era sfuggita al controllo dei genitori e della sua famiglia e in strada ha rischiato di essere investita dalle macchine di passaggio. La piccola stava giocando in un giardino pertinente l'abitazione di residenza privo di recinzione e senza che nessuno vigilasse su di lei quando si è allontanata. Avrebbe camminato per circa 200 metri per poi essere ritrovata, fortunatamente illesa, sul ciglio della strada. L’automobilista che l’ha notata, preoccupato da una situazione di concreto pericolo, non ha esitato a contattare il 112 spiegando quanto stava accadendo.

I carabinieri intervenuti a casa dei genitori della piccola – Dato l’allarme, una pattuglia si è avviata immediatamente verso il luogo indicato. Al loro arrivo la bambina non c'era più, già recuperata dai genitori e quindi tornata a casa. I militari a quel punto hanno raggiunto la casa della famiglia e hanno segnalato l’accaduto. A quanto si apprende, i carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico al termine degli accertamenti hanno deferito in stato di libertà una coppia di giovani coniugi del luogo per il reato di abbandono di minore.