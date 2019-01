Incidente mortale nella notte in Puglia. Un uomo è deceduto mentre tornava a casa dopo il suo turno di notte a lavoro. La vittima si chiama Carlo Di Sarno: quarantasettenne di Torre Santa Susanna, era un operaio che lavorava per una ditta subappaltatrice della Modomec, ditta dell'indotto ArcelorMittal (ex Ilva), che ha sede a Massafra (Taranto) e si occupa di impiantistica industriale. Il tragico incidente stradale è avvenuto intorno alle quattro del mattino mentre l’uomo stava appunto tornando a casa dopo il turno di notte. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo della sua auto, una Renault Twingo, ed è finito contro un albero di ulivo. Il tragico incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale che collega Oria a Torre Santa Susanna, nella provincia di Brindisi. A lanciare l’allarme è stato un automobilista di passaggio.

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente mortale – Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Per il quarantasettenne però non c’era più nulla da fare. L’operaio, sbalzato dall’auto dopo lo schianto, sarebbe morto sul colpo e i sanitari arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La dinamica dello schianto mortale è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e della stazione di Oria. Non è escluso, stando ai primissimi rilievi, che alla base della perdita di controllo dell’auto possa esserci stato un colpo di sonno o forse un malore del conducente.