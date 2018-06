Jose Ernestor da Silva, un ragazzo di 18 anni, è stato vittima di una brutta disavventura che purtroppo gli segnerà la vita: è stato infatti morso da uno squalo mentre faceva il bagno al largo della spiaggia di Piedade vicino a Recife, sulla costa nord-orientale del Brasile. Il ragazzo è stato attaccato nella zona inguinale dall'animale che nella furia lo ha evirato. L'attacco del feroce pesce è avvenuto sotto gli occhi degli altri bagnanti, rimasti impotenti. A soccorrere il giovane sono stati i bagnini, che non hanno esitato a entrare in acqua a loro rischio e pericolo per salvarlo: i soccorritori sono riusciti a far uscire il ragazzo dall'acqua e a metterlo in una barella per trasportarlo il più velocemente possibile in ospedale. Il 18enne ha perso subito molto sangue e le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi.

La balneazione sarebbe stata vietata: in spiaggia infatti era stata lanciata l'allerta per la presenza di squali e le persone erano state invitate a non indugiare troppo in acqua. La disobbedienza è stata fatale al 18enne: malgrado il pronto intervento il ragazzo ha perso troppo sangue ed è morto poco dopo. In ospedale i medici gli hanno amputato una gamba e hanno provato a riattaccare i suoi genitali, l'emorragia però è stata inarrestabile e non è stato possibile trarlo in salvo. Stando a quanto riferisce il Sun, nonostante il divieto di balneazione, Jose stava nuotando con il fratello e altri amici in acque profonde. I ragazzi che si trovavano con lui, fortunatamente, non sono stati aggrediti dall'animale ma resteranno segnati per tutta la vita da quello a cui hanno dovuto assistere.