La Polizia di Stato di Forlì – Cesena ha identificato e denunciato alcuni giovanissimi ritenuti i componenti di una baby gang responsabile di una serie di reati come lesioni, estorsione e violenza privata compiuti nei confronti di almeno due minorenni. I giovani identificati e denunciati sono, come le vittime, tutti minorenni e quasi tutti hanno origine nordafricana. Si tratta di tre ragazzini tra i quindici e i sedici anni – che sono stati appunto denunciati per lesioni, violenza privata ed estorsione – e del gruppo responsabile delle aggressioni avrebbero fatto parte anche altri due ragazzi e due ragazze: questi avrebbero assistito divertiti alle violenze senza intervenire.

Calci e pugni a un 17enne alla stazione e sputi a un altro giovane sull’autobus – L’indagine della squadra Mobile è scattata dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di un ragazzo di diciassette anni avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria. Ad aggredirlo – aveva denunciato l’adolescente – era stato appunto un gruppo di ragazzi che lo avevano colpito con calci e pugni. Poco prima dell’aggressione, la stessa baby gang avrebbe insultato, picchiato e ricoperto di sputi un altro giovane a bordo di un autobus di linea. La scena è stata ripresa da uno dei presenti con il telefonino e anche grazie a quelle immagini gli investigatori hanno potuto rintracciare gli autori del pestaggio.