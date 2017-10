A 37 carabinieri in servizio in Lunigiana, tra Aulla e Licciana Nardi, è stato notificato l'atto di chiusura delle indagini nell'ambito dell'inchiesta sui presunti abusi che avvenivano nelle caserme ai danni di cittadini stranieri (spesso immigrati e prostitute), e che ha portato anche all'arresto di alcuni militari. E' quanto si legge negli atti dell'inchiesta di cui l'Ansa ha preso visione. Tra i soggetti indagati ci sono anche il comandante provinciale dei carabinieri di Massa – il tenente colonnello Valerio Liberatori – e il capitano Saverio Cappelluti, comandante della compagnia di Pontremoli accusati di aver "aiutato i carabinieri indagati ad eludere le investigazioni dell'Autorità".

Botte agli immigrati e minacce: "Se parli ti stacco la testa"

Sono gravi gli episodi contestati: tra gli altri, alcuni degli indagati sono accusati di aver schiaffeggiato un marocchino per obbligarlo ad aprire un appartamento privato chiuso a chiave; a una donna straniera venne invece fatta una multa per aver guidato senza cintura di sicurezza, quando la cintura l'aveva allacciata; frasi come "Se parli ti stacco la testa", "Ti spezzo le gambe" erano frequenti, così come non mancavano violenze su inermi con scariche elettriche, manganellate e in almeno un caso una violenza sessuale. Sono solo alcuni degli episodi contestati ai carabinieri in forze nelle caserme della Lunigiana, Aulla e Licciana Nardi, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Massa Carrara cominciata febbraio del 2017 e chiusa nei giorni scorsi.

Un abuso sessuale in caserma. La Procura: "Nessuna ragione, se non razziale"

Quattro militari furono arrestati: solo uno venne condotto in carcere, mentre per altri otto scattarono altre misure cautelari, divieto di dimora e sospensione dai pubblici uffici. Nei documenti dell'inchiesta si evidenziano anche lesioni personali e contusioni multiple per aver sbattuto la testa di un extracomunitario contro il citofono della caserma; fendenti di manganello sulle mani appoggiate alle portiere delle auto durante i controlli; ma anche folgorazioni elettriche prodotte da due storditori, per costringere un presunto pusher straniero a rivelare dove tenesse la droga. E poi ci sono le sevizie contro un giovane marocchino in caserma "costretto a subire atti sessuali senza ragione alcuna se non razziale", come riportato dalle carte della Procura.