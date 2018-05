Nel giorno dedicato ai lavoratori un lavoratore di 50 anni di Pistoia è stato trovato morto. Da ieri sera amici e parenti lo stavano cercando e questa mattina, intorno alle sei, l'hanno trovato, ormai senza vita, sulle colline fra le zone di Campiglio e Gello. Nikolin Gjeka, boscaiolo, era stato schiacciato da un pesante tronco d'albero che probabilmente aveva appena tagliato. È stata sua moglie, non vedendolo tornare a casa, a chiamare i carabinieri e far scattare le ricerche, indicando sommariamente la zona dove avrebbe potuto trovarsi il marito. I militari si sono subito messi al lavoro e lungo via nuova di Campiglio, a circa tre chilometri dalla frazione di Gello, hanno trovato la macchina di Nikolin parcheggiata, con all'interno l'attrezzatura da lavoro.

Per colpa del sopraggiungere della notte le ricerche dell'uomo sono state sospese. All'alba di questa mattina, primo maggio, festa dei lavoratori, i soccorritori hanno seguito i vari sentieri che partendo dal punto in cui l'uomo aveva lasciato l'auto si diramavano nei boschi, e lungo uno di questi hanno trovato il suo corpo sotto un tronco. Accanto a lui, la motosega con cui aveva tagliato l'albero che lo ha ucciso. Giardiniere e boscaiolo, Nikolin Gjeka lavorava in proprio, su incarico di agricoltori e proprietari di appezzamenti boschivi, come in questo caso. Starà adesso agli ispettori dell'Asl accertare eventuali responsabilità da parte del proprietario del bosco in cui è avvenuto l'infortunio mortale. La salma è stata trasportata all'obitorio di Pistoia su disposizione del pubblico ministero di turno, che potrebbe disporre l'autopsia.