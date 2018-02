Nuovo capitolo della saga Borsalino. La Guardia di Finanza ha sequestrato il marchio su richiesta della Procura della Repubblica di Alessandria. La storica azienda di cappelli, entrata in crisi da tempo, era stata dichiarata fallita alla fine dello scorso anno. Erano stati i curatori fallimentari, Stefano Ambrosini e Paola Barisone, ad attivarsi per il sequestro, autorizzati dal giudice delegato al fallimento. Adesso, il sequestro scongiura il trasferimento del brand a terzi e consente ai curatori di mettere in vendita l'intera azienda, compreso il noto marchio. Marchio che era stato venduto dal Mediocredito alla Haeres Equita di Camperio, che ha in affitto la Borsalino. Un’operazione, duramente censurata dal Tribunale, finita sotto la lente della stessa Procura, che alcune settimane fa, in base alla relazione dei curatori fallimentari, ha chiesto al gip il sequestro del marchio. Il sequestro segna una nuova svolta nella vicenda. Risulta infatti che tutti i soggetti che si sono fatti avanti per l'acquisto abbiano condizionato al loro interesse al fatto che i curatori siano in grado di vendere, insieme all'azienda, anche il marchio da suo tempo scorporato.

L'azienda dei cappelli per i divi del cinema – Per il noto marchio, diventato celebre in tutto il mondo anche grazie a diverse star di Hollywood, si era mobilitata la città di Alessandria, dai politici ai calciatori scesi in campo con un cappello sulla testa. La Borsalino, nata come piccolo laboratorio di cappelli nel 1857, è un'azienda simbolo del made in Italy diventata nota soprattutto per quel legame stretto con i personaggi del cinema. Tanti i personaggi che hanno indossato dei cappelli Borsalino. Tra i tanti, ad esempio, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman in Casablanca, Jean-Paul Belmondo in “Fino all'ultimo respiro”, Marcello Mastroianni in “8 e ½”, più recentemente Tony Servillo nel film “La grande bellezza”.