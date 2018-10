"L’Italia è un Paese fondatore dell’Unione Europea e dell’Unione Monetaria e ci tengo a ribadirlo: l’euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile. Qualsiasi altra dichiarazione che prospetti una diversa valutazione è da considerarsi come una libera e arbitraria opinione che non ha nulla a che vedere con la politica del Governo che presiedo, perché non contemplata nel contratto posto a fondamento di questa esperienza di governo". Lo ha scritto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, su Facebook, dopo che questa mattina il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi (Lega), aveva detto che l’Italia starebbe meglio con una moneta propria. Il leghista ha affermato: "Sono straconvinto che l'Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei propri problemi".

Borghi, ai microfoni di Radio anch'io, ha aggiunto: "Il fatto di avere il controllo sui propri mezzi di politica monetaria è condizione necessaria, ma non sufficiente, per realizzare l'ambizioso ed enorme programma di risanamento – ha proseguito – ma per fare questo passo ci vuole accordo e consapevolezza da parte dei cittadini". E sulle critiche ricevute dall'Ue: "Avessimo voluto andare oggettivamente allo scontro con l'Unione europea per arrivare a questo risultato, avremmo dichiarato il 3,1 come deficit, non il 2,4. In realtà – ha concluso Borghi – noi semplicemente vogliamo fare le politiche che in questo momento sono il minimo indispensabile per permettere alla nostra economia di stare un po' meglio".

"Nel giro di poche ore il leghista Borghi che guida la commissione bilancio della Camera dice ‘meglio uscire dall'euro' (di certo meglio per lui, che si è vantato di aver investito tutti i suoi risparmi fuori dall'euro) mentre Conte dice ‘euro irrinunciabile'. Un manicomio". Lo ha detto su Twitter il senatore Dario Parrini, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.

Lo spread continua a salire: sfonda quota 300

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi vola intanto a 304 punti nel finale, la quota massima dal 29 maggio 2014, per poi chiudere a 302,5 punti base. Il rendimento del titolo decennale sale al top da marzo 2014 al 3,47%. Ieri lo spread aveva chiuso a quota 284 punti. Secondo l'agenzia Bloomberg hanno pesato anche le dichiarazioni del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi.