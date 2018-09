Ancora sangue sulle strade italiana. Stamattina nei pressi di Bordighera, in provincia di Imperia (Liguria), un’automobile si è scontrata con un pullman. Il bilancio è tragico: due morti e numerosi feriti. L’incidente si è verificato intorno alle 12:30 sulla via Aurelia, in località Madonna della Ruota, quando una Fiat Punto è andata a sbattere frontalmente con un autobus della Riviera Trasporti. Pare che la macchina stesse dirigendosi verso il centro del paese, mentre la corriera nel senso opposto di marcia, quando l’uomo alla guida dell’utilitaria ha perso il controllo del proprio mezzo, forse in un tentativo di sorpasso, finendo appunto contro il pullman. L’impatto sarebbe avvenuto all’altezza di una curva ed è stato così improvviso che non risultano neppure segni di frenata.

Le vittime sono i coniugi Bruno Sciuto, 61 anni, alla guida della Punto, e Germana Andretto, 59 anni, quest'ultima seduta nel posto del passeggero. Entrambi sarebbero deceduti sul colpo. Mentre numerosi passeggeri presenti sul mezzo di trasporto sono rimasti feriti. Sul posto è intervenuto il 118 con tre ambulanze e l’automedica. Allertato anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco di stanza a Genova. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale. Per le varie operazioni di soccorso dei feriti e di recupero dei mezzi coinvolti, la statale Aurelia è rimasta chiusa per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Vietato anche il passaggio a piedi. Si e formata una coda di 1 km e mezzo per andare a prendere autostrada a Bordighera. Coda anche in entrata anche a Sanremo: oltre un chilometro.