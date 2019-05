Secondo il presidente dell'Aie, Ricardo Franco Levi, il taglio di 100 milioni dl bonus cultura effettuato in una notte servirà a finanziare il decreto crescita tenuto a battesimo dal governo. Questione di coperture, che tuttavia non bastano a evitare il grido d'allarme degli editori italiani che chiedono immediatamente di ripristinare il fondo e le coperture per il bonus cultura in favore dei diciottenni e delle famiglie italiane.

È un grave errore che chiediamo di correggere. Siamo increduli in una notte sono scomparsi 100 milioni per la cultura. Si pensa alla crescita tagliando sul futuro dei giovani. Siamo certi che il ministro Bonisoli, il governo e il Parlamento troveranno come ricostituire il fondo nella sua interezza.

Nonostante le criticità e i modi non sempre "ortodossi" con cui talvolta è stato usato il bonus cultura in favore dei neo maggiorenni italiani, il taglio "notturno" secondo il presidente dell'Aie resta una grave ingiustizia nei confronti delle famiglie e del sistema editoriale nel suo complesso. Secondo Levi, infatti, il bonus cultura negli scorsi anni, inoltre: