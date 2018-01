Secondo l'avvocato e neo-candidata della Lega, Giulia Bongiorno, i migranti costituirebbero un pericolo per le donne. A dichiararlo è stata la stessa Bongiorno nell'ambito di un'intervista concessa a Maria Latella per SkyTg24. "Alcuni di questi soggetti provengono da territori in cui la donna è considerata essere inferiore, nelle loro case vi sono violenze e abbiamo importato anche questo", ha spiegato l'avvocato Bongiorno. Per quanto riguarda l'insorgenza di sentimenti razzisti, anche in questo caso la candidata leghista ha le idee ben chiare: "Spalancando le porte a qualunque immigrazione, le persone normali non riescono a distinguere tra gli immigrati regolari e gli irregolari. Si creano caos e confusione".

"Con Salvini ho parlato di quello che vorrei fare per la giustizia e per la sicurezza, delle leggi che potrebbe fare il centrodestra per far ripartire la giustizia e sui clandestini ma non ho mai parlato di ministeri", ha proseguito Bongiorno, smentendo l'indiscrezione che la vedeva tra le papabili future ministro della Giustizia. Tornando nuovamente sulla polemica che ha investito il candidato presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Bongiorno ha ribadito che il termine "razza bianca" da lui usato "è stato un lapsus, come più volte ribadito dallo stesso candidato che si è scusato. Se però a fare queste affermazioni è un leghista, lo si accusa perché si dà per scontato che le abbia fatte volutamente".

Infine, tornando a parlare di donne, Giulia Bongiorno ha condannato senza se e senza ma il gesto dei Giovani padani che hanno bruciato in piazza un fantoccio raffigurante Laura Boldrini su un barcone di migranti: "E' un atto che va condannato, a prescindere dal colore politico".