Doveva essere una delle tante iniziative organizzate in occasione del carnevale con tanto di tradizionale sfilata di carri per divertirsi, ma ben presto la festa di piazza andata in scena nella provincia autonoma di Bolzano è degenerata. Complice l'alto tasso alcolico delle serata, infatti, decine di giovani si sono sentiti male e alcuni sono stati costretti anche a ricorrere alle cure ospedaliere, mentre molti altri, decisamente alticci, hanno dato l'assalto alla ferrovia locale Bolzano-Merano, bloccando di fatto il transito dei treni per circa un’ora. È quanto accaduto giovedì grasso nella cittadina di Terlano, invasa per l'occasione da migliaia di giovanissimi, giunti da tutto l’Alto Adige per festeggiare il carnevale.

"Dai controlli svolti in bar e negozi, mi risulta che il divieto di vendere alcolici sia stato rispettato. Ma molti ragazzi sono arrivati in paese già ubriachi, oppure muniti di bottiglie e lattine", ha spiegato il sindaco del cittadina Klaus Runer che assicura amareggiato: "Mai più una cosa del genere nel mio paese". Inevitabile infatti la confusione, ma molti sono diventati molesti e diversi si sono sentiti male tanto che le ambulanza per tutto il pomeriggio hanno dovuto fare la spola tra il paese e l’ospedale di Bolzano. Dieci ragazzini sono finiti in ospedale in coma etilico, quasi tutti minorenni tra i 14 e i 16 anni, mentre un’altra decina di giovani ha riportato una forma di intossicazione meno grave.

"Noi ci aspettavamo circa cinquemila persone, invece ne sono arrivate quasi il doppio. Il vero problema però riguarda lo spirito con cui molti giovanissimi sono venuti a festeggiare: pensavano di venire forse ad un festival di musica techno, una sorta di Street Parade" ha spiegato il primo cittadino. La situazione di maggior tensione quando un centinaio di ragazzi alticci ha invaso la sede della linea ferroviaria bloccando i treni. Solo dopo oltre un'ora e con l’intervento dei carabinieri, la circolazione è stata ripristinata.