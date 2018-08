Tragedia in alta Val Martello, nel cuore della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige. Un alpinista è morto e un suo compagno di cordata risulta disperso in seguito ad un incidente che, stando alle prime informazioni disponibili, si è verificato intorno alle 13 di oggi, lunedì 27 agosto, a circa tremila metri di altezza, sul Monte Cevedale. Un membro del gruppo di escursionisti sarebbe precipitato per oltre 150 metri, terminando in un crepaccio e decedendo sul colpo. L'escursione è stata fatale per la vittima, identificata come un cittadino di nazionalità tedesca di 55 anni. Insieme a lui, altre tre escursionisti, tutti originari della Germania, di cui due già localizzati e recuperati dal soccorso alpino, intervenuto con l'ausilio dell'elisoccorso Pelikan. Anche un terzo componente della cordata, dato inizialmente per disperso, è stato ritrovato in buone condizioni.

I turisti, tutti originari della Sassonia, tra i 40 e i 50 anni, avevano appena iniziato la discesa dalla vetta a 3.753 metri quando ha ceduto una roccia sotto i loro piedi. All'arrivo dei soccorsi, l'uomo era già deceduto. Il corpo della vittima, recuperato dal personale del Soccorso Alpino, calatosi dall'elisoccorso, è stato trasportato al campo sportivo di Martello.