Macabra scoperta nelle griglie del depuratore di Termeno, in provincia di Bolzano: gli operatori della Eco-Center hanno rinvenuto un feto di sei mesi e hanno subito allertato i carabinieri. I fatti sono avvenuti lo scorso 7 giugno e la notizia data dai quotidiani Alto Adige e Trentino è stata confermata dagli inquirenti. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Bolzano, che ha anche disposto l'autopsia sul corpicino, già eseguita. Sulla base dei risultati degli esami, gli investigatori si sono detti convinti che il feto sia stato espulso spontaneamente il che significa che probabilmente non vi sia reato.

Tuttavia il caso va chiarito in maniera approfondita e sarà il Nas ad occuparsene: i carabinieri sono andati in ospedali pubblici, cliniche private e studi ginecologici per cercare di risalire alla madre. Le ricerche sono compiute in Alto Adige ed in Trentino. Il bacino d'utenza dell’impianto che smaltisce le acque nere serve otto comuni della Bassa Atesina: Caldaro, Termeno, Ora, Egna, Montagna, Trodena, Aldino e Vadena.