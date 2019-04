Una banale lite tra vicini, forse per colpa di uno zerbino rubato o spostato, stava per trasformarsi in tragedia nelle scorse ore in Trentino-Alto Adige. Dopo un diverbio verbale, infatti, una donna si è scagliata contro un vicino e lo ha accoltellato alla schiena con una grossa lama presa in casa, arrivando a perforargli anche un polmone e rischiando seriamente di ucciderlo. L'episodio è avvenuto nella giornata di domenica 28 aprile a Sinigo nella zona delle case Ipes di via Chiesa, nella provincia autonoma di Bolzano. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la donna e il giovane vicino, un ventenne algerino, si erano già confrontati verbalmente anche con toni accesi poco prima dell'aggressione.

In un primo momento infatti il litigio per futili motivi era stato sedato grazie all'intervento di una terza persona residente nello stesso stabile e la situazione sembrava essersi normalizzata. Quando il giovane si è voltato per allontanarsi, però, la donna sarebbe andata in cucina tornando sul pianerottolo con un coltello con una lama di 20 centimetri che con una mossa fulminea ha conficcato nella schiena del rivale. Un fendente violentissimo che ha colto di sorpresa la vittima dell'aggressione che è crollata a terra in una pozza di sangue. Il coltello gli è penetrato per circa 7 centimetri forandogli un polmone. L'uomo è stato poi subito soccorso dagli operatori sanitari, accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza, e trasportato d'urgenza all’ospedale di Merano. Qui è stato ricoverato in gravi condizioni e sottoposto in poco tempo a un intervento chirurgico che fortunatamente si è concluso nel migliore di modi.

Il ventenne accoltellato rimane ora ricoverato in ospedale ma è fuori pericolo. Anche la donna, che nella colluttazione sarebbe rimasta leggermente ferita, è stata trasportata al pronto soccorso per le medicazioni del caso. Dopo gli accertamenti però è stata posta in stato di fermo dai carabinieri di Merano con la pesante accusa di tentato omicidio e infine trasferita in carcere a Trento.