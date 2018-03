Sono giorni di angoscia per i genitori di Delia, 16 anni, allontanatasi volontariamente dall'affetto dei suoi familiari lo scorso 17 marzo a Merano, in provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige. La ragazza – che in quanto minore non può sottrarsi alla potestà genitoriale – si è allontanata dall'ospedale di Merano dove era andata a farsi visitare al pronto soccorso a seguito di un malore. Dopo la visita la ragazza è fuggita e non è più tornata a casa.

L'appello della mamma: "Torna a casa"

In questi giorni ha contattato i genitori – con i quali in quest'ultimo periodo ha un rapporto conflittuale – per dire loro che non ha intenzione di tornare in famiglia. Da qualche mese Delia frequenta un ragazzo più grande, un ventunenne del posto, con il quale i suoi genitori temono che la ragazza possa trovarsi in questi giorni. "Sappiamo che stai soffrendo – ha detto la mamma a Chi l'ha visto? – ti offriamo tutto il nostro aiuto, se abbiamo sbagliato perdonaci, ma torna a casa, ti aspettiamo".

Quando si è allontanata dall'ospedale di Merano, la sera del 17 marzo, la sedicenne indossava un giaccone scuro e calzava un paio di scarpe da ginnastica nere con suola bianca. È alta 1 metro e 60 cm, ha gli occhi scuri e i capelli biondo platino. Chiunque avesse sue notizie può contattare le autorità locali.

Delia

Data della scomparsa: 17 marzo 2018;

Luogo della scomparsa: Merano, capoluogo del Burgraviato, nella provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige;

Età: 16 anni;

Aspetto: Delia è alta 160 cm, ha gli occhi scuri e i capelli biondo platino;

Contatti: chiunque avesse visto Delia o avesse sue notizie può scrivere alla redazione di Fanpage.it o contattare le autorità locali.