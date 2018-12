Drammatico incidente a Terento, piccolo comune della provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige. Una bambina di ventidue mesi è morta dopo alcuni giorni di agonia in ospedale a Padova. La piccola si era soffocata con un boccone durante un pasto. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, qualche giorno fa la bambina si trovava a casa di una conoscente quando durante il pranzo le sarebbe andato di traverso uno gnocco. Immediatamente soccorsa, le condizioni della bambina erano da subito risultate gravissime e per questo motivo la piccola era stata trasferita in elicottero all'ospedale di Padova. Lì purtroppo è deceduta dopo qualche giorno di agonia: i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. Sconvolto per il dramma il paese di Terento. La notizia della tragedia è stata confermata ieri, giorno di Santo Stefano, ma il decesso della piccola a quanto si apprende risale alla notte del 23 dicembre. I funerali della bimba si svolgeranno in Austria, nel paese di origine della sua mamma.

Qualche giorno fa un'altra bambina è morta soffocata da un wurstel – Solo pochi giorni fa un dramma simile si è consumato a Roma, dove una bambina di cinque anni è morta soffocata da un wurstel. La tragedia è avvenuta dopo una giornata trascorsa con i genitori e la sorellina in un centro commerciale per fare i regali di Natale. La bambina è entrata in coma irreversibile ed è morta tre giorni dopo. Sul caso la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.