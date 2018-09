Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato all'unanimità l’ordine del giorno sulla sperimentazione delle strisce pedonali "luminose" per migliorare la sicurezza stradale dei cosiddetti ‘utenti deboli’, davanti a scuole, ospedali, parchi pubblici e nei punti più critici della città. Il testo è stato firmato dal gruppo consiliare Lega nord e dai consiglieri Vinicio Zanetti (Partito Democratico) ed Emily Clancy (Coalizione civica).“

“Considerato che sta facendo il giro del web l’esperimento del paesino spagnolo di Cambrils, che ha installato speciali strisce pedonali che si illuminano al passaggio dei pedoni per garantirne la sicurezza – si legge nell'odg – preso atto che alcune città e piccole frazioni anche nel nostro Paese stanno sperimentando questo nuovo tipo di attraversamento pedonale" il consiglio comunale invita il sindaco e la Giunta "ad avviare una sperimentazione, partendo dai passaggi pedonali davanti a luoghi sensibili come scuole, ospedali e parchi pubblici e quelli più pericolosi, a seguito della mappatura effettuata dall’Amministrazione, per poi procedere con l’installazione definitiva di attraversamenti pedonali

luminosi" oltre a valutare "l’utilizzo di attraversamenti pedonali tridimensionali che portano gli automobilisti a rallentare istintivamente a ridosso degli stelli, come già fatto in altri Comuni, ad esempio il Comune di Molinella".

A Cambrils sono stati installati dei sensori che costano 10mila euro. “Ma esistono anche soluzioni più economiche — garantisce Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale—. L’approvazione di questa proposta è anche una nostra vittoria, visto che abbiamo cominciato a parlarne in commissione fin dal 2016. Ora speriamo che tutto si concretizzi quanto prima, magari entro l’autunno, quando le ore di luce diminuiscono e per ciclisti e pedoni diventa più pericoloso attraversare strade poco illuminate”.

Le zone in cui saranno installati i passaggi pedonali luminosi saranno Piazza dei Martiri, la rotonda Romagnoli, che collega viale Gandhi, viale Togliatti e viale Pertini e che, secondo una mappatura del Comune sulle zone maggiormente a rischio, è la più pericolosa di Bologna quando si gira a piedi o in bicicletta. Ma in elenco ci sono anche le rotonde Verenin, Croce, Malaguti e diversi incroci, come quelli fra viale Togliatti e via Battindarno, via Stendhal e via Lipparini e fra via Zanardi e via Bovi Campeggi.