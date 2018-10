Una donna di 67 anni, Rita Diddi è morta ieri mattina dopo essere stata travolta sulle strisce pedonali alle 7,30 a Pian di Venola di Marzabotto (provincia di Bologna). La vittima del tragico incidente stava camminando per strada: ad un tratto ha dovuto affrontare un attraversamento pedonale sulla statale Porrettana e sebbene si trovasse sulle strisce è stata travolta da un uomo di 83 anni alla guida di una Panda. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, sul luogo erano presenti diversi testimoni che, nonostante fossero attoniti per l’accaduto, si sono prodigati a prestare il primo soccorso alla donna e quando si sono accorti che questa era priva di sensi hanno chiamato immediatamente le ambulanze. Purtroppo i sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso della sventurata. Rita Diddi abitava vicino al luogo del tragico investimento nel quale ha perso la vita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che si sono occupati di recintare la zona così da poter effettuare le verifiche del caso e interrogare i testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente che al momento è ancora al vaglio.

Sempre sulla statale Porrettana un altro incidente si è verificato anche nel tardo pomeriggio di ieri a Marano di Gaggio Montano, dove due macchine si sono scontrate frontalmente. Entrambi gli occupanti, una 23enne macedone e un bolognese di 50 anni, sono rimasti feriti in modo grave. E nella stessa mattinata di ieri è morto all’ospedale Maggiore di Bologna un 28enne di origine romena che, lunedì sera, era stato investito da un’auto mentre percorreva in bicicletta via del Gomito, alla periferia di Bologna. A urtare la bici, facendo cadere a terra il ciclista, era stata una macchina condotta da un ragazzo di 22 anni.