Un uomo di quaranta anni è stato arrestato ieri dalla polizia a Bologna con l'accusa di violenza sessuale. Salito sul bus 19 che passa nel centro della città, l’uomo – un italiano originario di Alessandria – dopo aver chiesto una sigaretta ai presenti si è avvicinato a una studentessa barese di venticinque anni che stava seduta e dopo qualche avances avrebbe iniziato ad allungare le mani e tentare di baciarla. Come ricostruisce “Bologna Today” l’uomo, visibilmente ubriaco, avrebbe improvvisato anche una proposta di matrimonio e avrebbe molestato la giovane in mezzo agli altri passeggeri (che non avrebbero fatto nulla per difendere la venticinquenne). È toccato direttamente alla ragazza andare dal conducente del bus per chiudere aiuto e chiamare la polizia.

Il quarantenne ha alle spalle diverse precedenti – A quel punto l’autista ha fermato il mezzo in via Riva Reno e ha fatto scendere tutti tranne l’uomo accusato dalla giovane. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il quarantenne ha cercato di aizzare contro di loro un cane che aveva con sé. Ma l’uomo è stato fermato e l’animale poi recuperato dal personale del canile di Trebbo. L’aggressore, che addosso aveva anche un piccolo quantitativo di marijuana, ha diversi precedenti per reati come maltrattamenti di animali, percosse e atti osceni. Ora è in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.