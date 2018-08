Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del bambino disabile bolognese a cui dei malviventi avevano rubato il computer speciale che aveva in dotazione a scuola per poter parlare e comunicare con compagni e insegnanti. Grazie all'impegno del polizia infatti il pc è stato finalmente trovato nei giorni scorsi nel capoluogo emiliana e riconsegnati dagli agenti alla famiglia del bimbo di nove anni. A fare ritrovate il pc sono stati gli stessi ladri non si sa se convinti dall'accorato appello pubblico del papà del bimbo e dalle ricerche serrate della polizia. Come ha rivelato il capo della Squadra mobile bolognese, Luca Armeni, le indagini degli inquirenti infatti si sono concentrate proprio sul pc prima che sui ladri con una inchiesta di tipo tradizionale negli ambienti della malavita.

"I nostro obiettivo principale non era trovare i ladri, ma recuperare il pc, che tra le altre cose contiene la pagella del bambino e le sue foto, in tempo per l'inizio dell'anno scolastico" ha ricordato il dirigente di polizia, aggiungendo: "Per farlo abbiamo iniziato a bussare a tutte le porte, come si faceva una volta, ‘rivoltando' Bologna per far saltare fuori il pc, cosa che poi si è verificata mercoledì pomeriggio, anche se ancora non sappiamo chi l'abbia rubato". "Probabilmente abbiamo finito per mettere tanta pressione addosso ai ladri che alla fine hanno restituito anche il computer di un altro bambino disabile, cosa che ci ha un po' disorientati, perché non ci aspettavamo di ritrovarlo" ha raccontato Armeni.

Il pc è stato rivenuto in un vicolo grazie a una segnalazione anonima. Ora continua la caccia ai ladri anche se "siamo contenti del risultato raggiunto, e le lacrime di gioia del papà, della direttrice e dell'insegnante di sostegno mi rendono particolarmente felice" ha spiegato il capo della Squadra mobile. "Bologna restituisce alla scuola Giordani un computer che era stato rubato e rappresentava l'unico mezzo di comunicazione per Andrea bimbo di 9 anni affetto da una grave patologia. La vicenda commosse tutta l’Italia e un noto calciatore fece una donazione alla scuola" ha ricordato la polizia su twitter riferendosi al gesto del campione azzurro Marco Verratti.