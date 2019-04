Diciottomila panini sono stati ritirati dalle mense delle scuole del Comune di Bologna e sostituiti da altrettanti pacchetti di crackers: è stata Ribò, l'azienda che prepara i pasti, ad accorgersi di qualcosa di anomalo nei panini che avrebbero dovuto essere somministrato a migliaia di bambini: "Durante la preparazione dei panini da distribuire – spiega la ditta –, gli addetti del centro di Casteldebole si sono accorti di alcune macchie anomale sulla superficie del pane". E' accaduto "nella fase di controllo visivo effettuata quotidianamente sui prodotti e sulle preparazioni". Per questo è stata presa la decisione "immediata di sostituire il pane con i crackers" come previsto dal protocollo. Inoltre a maggior tutela e "in via precauzionale, anche i panini provenienti dagli altri due centri cottura gestiti da Ribò (Erbosa e Fossolo, ndr) sono stati sostituiti con i crackers".

L'episodio è avvenuto venerdì scorso e "Ribò ha aperto una procedura di non conformità nei confronti del fornitore del prodotto per segnalare l’anomalia". La società ha rivendicato di aver correttamente svolto tutti i controlli necessari anche con analisi di laboratorio su campioni di cibo: nel 37% si tratta di campioni provenienti da piatti pronti; nel 31% da materie prime e nel 28 da tamponi sulle superfici. I controlli vengono svolti anche nei refettori: 50% su tavoli e superfici; 25% su materie prime e 24% su piatti ponti. Per quanto concerne le non conformità, la maggior parte (26%) è attribuibile a confezioni non idonee; 20% a caratteristiche merceologiche non idonee; 19,8% a errori nell’etichettatura o nella scadenza e 12,4% al personale.