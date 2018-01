Sarà l'autopsia, disposta dalla Procura di Bologna, ad accertare le cause del decesso di un ragazzo di 24 anni, disabile, soccorso ieri sera nella piscina della palestra Virgin di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna e morto nella notte dopo il trasporto all'ospedale Maggiore. Sull'episodio hanno avviato accertamenti i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale. L'esame medico legale, stabilito dal pubblico ministero Antonella Scandellari, servirà a stabilire se il ragazzo è morto per annegamento, oppure per un malore.

Stando a quanto si è appreso il 24enne, residente a Zola, è stato soccorso nella piscina piccola della palestra del quartiere Meridiana intorno alle 20 di ieri. Immediatamente è partita la chiamata al 118 e sono state fatte manovre per rianimarlo, ma il ragazzo, che aveva problemi di deambulazione, è morto poche ore dopo in ospedale. A nulla purtroppo sono valsi i tentativi dei medici di strapparlo alla morte. Spetterà alla magistratura anche stabilire se i soccorsi siano stati tempestivi all'interno della piscina e se sono state rispettate tutte le prescrizioni per episodi del genere.