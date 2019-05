Prima li ha investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, poi non si è fermato a prestare soccorso ed ha proseguito la sua corsa: è accaduto ieri sera a piazza dei Tribunali, Bologna, dove due ragazzi di 17 anni e uno di 13 anni sono stati travolti da un'auto pirata, fortunatamente senza riportare conseguenze: alla scena hanno assistito numerosi testimoni che sono riusciti a prendere il numero di targa alla vettura e a comunicarlo alle forze dell'ordine, intervenute sul posto per raccogliere la denuncia e poi partite per dare la "caccia" al pirata.

Fortunatamente malgrado la botta i tre giovanissimi, due femmine e un maschio, non hanno riportato gravi ferite. Le ambulanze del 118, dopo averli caricati, li hanno accompagnati in ospedale per le medicazioni e le loro condizioni non destano preoccupazione. Il primo a mettersi all’inseguimento del pirata della strada è stato un tassista che stava passando da via Garibaldi negli istanti in cui l'automobilista ha travolto i ragazzi e si è dato alla fuga. Dopo di lui si sono appunto aggiunte le pattuglie della polizia e anche le gazzelle dei carabinieri.

Il pirata, alla guida probabilmente di una Hyundai, ha abbandonato l’auto in via Felice Battaglia, zona Saragozza, ed è fuggito a piedi per i campi. Nel frattempo, però, grazie alla targa la polizia era già risalita alla sua identità (e residenza) e le ricerche sono proseguite per tutta la notte. L’uomo sarebbe un individuo noto alle forze dell’ordine per una lunga lista di violazioni al codice della strada.